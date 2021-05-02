ЗМІ РФ: Москва видала російські паспорти майже 530 тисячам осіб на окупованих територіях Донбасу

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“З початку реалізації указу президента РФ від 24 квітня 2019 року... громадянства РФ набули більш 527 тис. осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України”, — сказали в прес-центрі.

За даними російського МВС, майже 2 тис. жителів ОРДЛО в набутті російського громадянства відмовили. Так, 40% заяв було відхилено в зв’язку з тим, що люди мали обмеження на в’їзд в Росію через адміністративного видворення, депортації, реадмісію або в зв’язку з прийнятим щодо них рішенням про небажаність перебування в РФ. Третина, кому відмовили в громадянстві, мають незняту або непогашену судимість. Чверті здобувачів громадянство РФ не дали через те, що вони виступали за “насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії і створюють загрозу безпеці”.

У МВС заявили, що робота по прийому громадян з окупованих районів Донецької та Луганської областей до громадянства РФ триває.

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У січні Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації повідомило, що видало 409,5 тис. своїх паспортів громадянам України, ще понад 120 тисяч отримали посвідку на проживання.