ЗМІ РФ: Москва видала російські паспорти майже 530 тисячам осіб на окупованих територіях Донбасу

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Майже 530 тис. жителів окупованих районів Донецької і Луганської області за два роки отримали російське громадянство в спрощеному порядку. Про це федеральному агентству ТАСС повідомили в прес-центрі МВС Росії у відповідь на відповідний запит агентства, пише УНН.

Деталі

“З початку реалізації указу президента РФ від 24 квітня 2019 року... громадянства РФ набули більш 527 тис. осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України”, — сказали в прес-центрі.

За даними російського МВС, майже 2 тис. жителів ОРДЛО в набутті російського громадянства відмовили. Так, 40% заяв було відхилено в зв’язку з тим, що люди мали обмеження на в’їзд в Росію через адміністративного видворення, депортації, реадмісію або в зв’язку з прийнятим щодо них рішенням про небажаність перебування в РФ. Третина, кому відмовили в громадянстві, мають незняту або непогашену судимість. Чверті здобувачів громадянство РФ не дали через те, що вони виступали за “насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії і створюють загрозу безпеці”.

У МВС заявили, що робота по прийому громадян з окупованих районів Донецької та Луганської областей до громадянства РФ триває.

Раніше

У січні Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації повідомило, що видало 409,5 тис. своїх паспортів громадянам України, ще понад 120 тисяч отримали посвідку на проживання.

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