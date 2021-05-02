СМИ РФ: Москва выдала российские паспорта почти 530 тысячам человек на оккупированных территориях Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Почти 530 тыс. жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом федеральному агентству ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства, пишет УНН.
Детали
“С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 года... гражданство РФ приобрело более 527 тыс. лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины”, — сказали в пресс-центре.
По данным российского МВД, почти 2 тыс. жителей ОРДЛО в приобретении российского гражданства отказали. Так, 40% заявлений было отклонено в связи с тем, что люди имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с принятым в отношении них решением о нежелательности пребывания в РФ. Треть, кому отказали в гражданстве, имеют неснятую или непогашенную судимость. Четверти соискателей гражданство РФ не дали из-за того, что они выступали за “насильственное изменение основ конституционного строя России и создают угрозу безопасности”.
В МВД заявили, что работа по приему граждан с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в гражданство РФ продолжается.
Ранее
В январе Министерство внутренних дел Российской Федерации сообщило, что выдало 409,5 тыс. своих паспортов гражданам Украины, ещё более 120 тысяч получили вид на жительство.