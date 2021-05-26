Сьома річниця боїв за Донецький аеропорт: як змінилося життя в місті з моменту його захоплення бойовиками

КИЇВ. 26 травня. УНН. Рівно 7 років тому в Донецьку почалися перші бої за аеропорт імені Сергія Прокоф'єва, який був важливим стратегічним об'єктом і комунікаційним центром на сході України. В той день група проросійських сепаратистів з другого разу захопила кілька приміщень аеропорту, висунувши умову українським бійцям, які перебували в старому терміналі, - скласти зброю і здатися. У відповідь український уряд висунуло сепаратистам ультиматум щодо звільнення захоплених будівель. Жодна зі сторін не прийняла умови противника. В результаті почалися бої за ДАП, які тривали 242 дня. Для мирних жителів міста цей день став переломним. Протягом короткого часу багато громадян покинули Донецьк, в надії на швидке закінчення бойових дій. Але виїхати вдалося далеко не всім. Про те, що змінилося за 7 років моменту перших боїв за Донецький аеропорт, що відбувається зараз в місті, в коментарі УНН розповіли місцеві жителі.

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"Вранці 26 травня 2014 роки я поїхала на м'ясокомбінат, сподівалася повернутися до обіду. Коли я стала підходити до вулиці Миргородській (житлова вулиця, розташована недалеко від аеропорту в Куйбишевському районі Донецька - ред.) Я побачила, що звідти в сторону селища летіло кілька вогненних снарядів. Тоді я не зрозуміла, що це було. Дзвоню чоловікові, він був на роботі, спочатку не повірив, думав, мені здалося. Але потім, ми зрозуміли, що це не чутки. Над ринком низько літали військові літаки. Снаряди потрапляли в різні боки. У будинок, який знаходиться через один від нашого - попало. Там жінці відірвало руку. Чоловік зірвався з роботи, ми забрали зі школи дітей. Вчителі були в паніці, дзвонили батькам, щоб ті, як можна швидше всіх забирали. Ми дуже швидко повернулися, взяли все найголовніше, і поїхали в інший кінець міста, - розповіла мешканка Жовтневого мікрорайону, розташованого поруч з ДАП, Вікторія.

За її словами, чутки і припущення про зміни ходили серед населення протягом місяця, оскільки в самому місті була напружена обстановка, а незадовго до початку бомбардувань - термінали аеропорту почали охороняти військові Національної гвардії України. 6 травня аеропорт призупинив авіасполучення. При цьому, в протилежній частині міста, життя кардинально відрізнялася від того, що відбувалося в наближених аеропорту районах. Тому, для тих, хто працював в центрі місті, а проживав в "гарячих точках", початок бойових дій стало "шокуючою новиною".

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"Мені було 15 років, я вчилася в ліцеї, який знаходився в районі Південного автовокзалу. Ми з сім'єю жили на селищі "Жовтневий" (розташованої на околиці міста, недалеко від аеропорту - ред.), В декількох км від аеропорту. Я готувалася до випускних іспитів 9 класу. В той день я була на навчанні. Мені подзвонила мама, і в паніці попросила мене не залишати стіни ліцею. На питання: "Мама, що відбувається"? - я отримала відповідь, який змусив всередині все тремтіти - в місті почалася війна. Тебе забере тато ", - розповідає Анна.

За словами дівчини, 26 травня 2014 року на протилежному кінці і в центральній частині міста "ніхто не підозрював про те, що відбувалося в зоні аеропорту". Пострілів не було чутно. Всі підприємства продовжували роботу в звичному режимі. Інформацію про те, що відбувається дізнавалися по телефону, або з новин.

Оборона аеропорту тривала 242 дні. Українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ і російським бойовикам-терористам, наполегливо відстоюючи маленький клаптик української землі. 13 січня 2015 року в результаті постійних масованих танкових і артобстрілів з боку бойовиків звалилася диспетчерська вежа, зображення якої стало символом оборони аеропорту.

Далі бої йшли за поверхи нового терміналу. 18-20 січня українські військові утримували перший поверх, а підвал і верхні поверхи контролювалися супротивником. Кремлівські терористи збройних сил російської федерації, скориставшись перемир'ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували перекриття будівлі та підірвали їх.

У місті працює лише один банк

За словами місцевих жителів, за 7 років життя "під триколором" в місті кардинально змінилася не в кращу сторону. На всій окупованій території міста функціонує лише один банк "Центральний Республіканський", де громадяни так званої "ДНР" отримують заробітну плату, і роблять все платіжні касові операції.

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"До всього звикаєш і адаптуєшся. Коли виїжджаєш за межі цих територій, потрапляєш в іншу цивілізацію. Якщо ти не покидаєш Донецьк, то здається все звичним, незважаючи на положення міста - робота, дозвілля, суспільство, ніби все є. Але, потрапляючи за межі окупованих регіонів - бачиш кардинальну різницю, іншу якість життя, наявність можливостей, ціни, які відповідають якості. У нас працює тільки один банк на всю "ДНР", тільки там можна отримати зарплату. Я не знаю, чи можна там щось переправляти чи ні. Тому, коли я повертаюся до Донецька, завжди по 2 тижні перебуваю в депресії ", - зазначає мешканка міста Галина.

Перетин українського кордону - "дороге задоволення"

Як стверджують донеччани, перетин кордону з підконтрольною Україні територією і низькі зарплати - є ключовими причинами, чому деякі мешканці не можуть покинути окуповані території. Проїзд на українську територію варіюється від 400 до 600 доларів, в той час, як зарплати досягають 100 доларів.

"Перетнути кордон це вже 400 доларів. Це з урахуванням того, що у деяких зарплати і до 100 доларів не доходять. Щоб благополучно виїхати і нормально жити - тут потрібно дуже багато працювати. Наші зарплати тут не дотягують. Особливо складно зробити українські документи, хоча заради цього, деякі спеціально збирають кошти ", - поділилася Вікторія.

Проблема безробіття в Донецьку залишається актуальною вже 7 років. Більшість якісно і успішно функціонують до військових подій підприємств припинили свою роботу. Попит є на фізичну працю, і на торгівлю.

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"Продавці тут популярні. Більше адже нічого немає. Шахтарям іноді щастить. В основному, всі ті, хто більш-менш непогано живуть - викручуються за рахунок торгівлі. Інакше тут ніяк. Товари тут нижчої якості, тому що і зарплати низькі. Люди не можуть дозволити собі дорогі товари. Серед продуктів, в основному, є білоруська, російська продукція. Є українська, але на неї ціна завжди вища, так як везуть через блокпости ", - розповіла Галина.

"Тут сподіваються на повернення України"

"Про це говорять досить відкрито. Зараз для всіх очевидно, що операція по захопленню Донецька була ретельно спланована. Тоді, в 2014-му, далеко не всі ходили на референдум за відділення Донецька. Місто дуже процвітав. І зараз, особливо тут на Жовтневому, де працюють лише пару маленьких магазинів, зруйновані будинки, і згасло життя, жителі дуже втомилися, чекають і сподіваються на повернення України. Знайома розповідала, що в школах потай від "влади" на українські свята співають український гімн. Тут більше не лякаються від обстрілів, тому що все настільки звикли до цього. Ми збираємося на роботу під ці звуки, відводимо наших дітей в школи. Але це і насторожує. Звикати до війни - це страшно ", - резюмувала Ганна.

Можливість заморожування конфлікту - один з варіантів його врегулювання

Політолог Володимир Фесенко в коментарі УНН зазначив, що одним з варіантів врегулювання конфлікту можливо його заморожування, що має на увазі припинення вогню і бойових дій. Але не можна розглядати мирне врегулювання конфлікту на основі Мінських угод.

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"Кожна сторона трактує Мінські угоди по своєму. І ці трактування різні. Максимум, що можливо, це припинення військових дій, заморожування конфлікту. Але такого прагнення з боку агресора немає. Росія хоче примусити Україну до світу на своїх умовах. Але Зеленський, який хоче миру, не піде на це. Тому що це принесе війну на територію України, і могло привести практичним кризою всередині нашої держави. Тому, російський сценарій - особливий статус для ОРДЛО, фактично автономія для двох, так званих республік - неприйнятний для України. Неможливо закріпити особливий статус для двох конституцій. Під це не було 300 голосів в 2015 році, і немає в нинішньому скликанні Верховної Ради. І цього не буде, тому що більшість сил України виступає проти закріплення особливого статусу для ОРДЛО, і це ключовий пункт ", - відзначає експерт.

Експерт також називає однією з проблем і перешкод для вирішення конфлікту російську паспортизацію в ОРДЛО, яка "набула катастрофічних масштабів" і фактично руйнує фундамент політичної частини Мінських угод, що також відтягує можливість врегулювання конфлікту на Донбасі.

Згідно з офіційною інформацією, РФ видала паспорта понад 530 тисячам особам на окупованих територіях Донбасу. Очікується, що до кінця 2021 року таких паспортів буде видано 1 мільйон.





Додамо

Донецький аеропорт став своєрідним символом найвищого героїзму українських військових. Українських захисників аеропорту назвали "киборгами".

16 січня в Україні вшановують день пам'яті "кіборг" - захисників Донецького аеропорту.

Президент України Володимир Зеленський заявив під час підсумкової прес-конференції заявив, що питання ситуації на Донбасі може стати предметом всеукраїнського референдуму .

Він також зазначив, що видача російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій - перший крок до анексії.



