Соловей принесла Украине дебютную медаль на этапе Кубка мира по велотреку

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58107 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 125497 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106234 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108838 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107328 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100398 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105285 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102543 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145813 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Соловей принесла Украине дебютную медаль на этапе Кубка мира по велотреку

Соловей принесла Украине дебютную медаль на этапе Кубка мира по велотреку

Киев  •  УНН

 • 9697 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Первую медаль для Украины на стартовом в сезоне этапе Кубка мира по велотреку, который принимает польский город Прушкив, завоевала Анна Соловей, сообщает УНН со ссылкой на сайт trackworldcup.pl.

Двадцать две спортсменки соревновались в течение 80 кругов в рамках женской очковой гонки. Наша Анна Соловей набрала 23 итоговых очка и заняла второе место — серебряная медаль.

Победу праздновала бельгийка Лотте Копецки — 25 баллов. Замкнула призовую тройку Корали Дема из Франции — 22.

Стоит отметить, что в аналогичной гонке среди мужчин победил казах Никита Панассенко.

Как сообщал УНН, национальная сборная Украины объявила свой состав на Кубок мира по велоспорту на треке 2017/2018.

 

Украинские Национальные Новости

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