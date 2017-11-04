Соловей принесла Украине дебютную медаль на этапе Кубка мира по велотреку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Первую медаль для Украины на стартовом в сезоне этапе Кубка мира по велотреку, который принимает польский город Прушкив, завоевала Анна Соловей, сообщает УНН со ссылкой на сайт trackworldcup.pl.
Двадцать две спортсменки соревновались в течение 80 кругов в рамках женской очковой гонки. Наша Анна Соловей набрала 23 итоговых очка и заняла второе место — серебряная медаль.
Победу праздновала бельгийка Лотте Копецки — 25 баллов. Замкнула призовую тройку Корали Дема из Франции — 22.
Стоит отметить, что в аналогичной гонке среди мужчин победил казах Никита Панассенко.
Как сообщал УНН, национальная сборная Украины объявила свой состав на Кубок мира по велоспорту на треке 2017/2018.