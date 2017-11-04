Соловей принесла Україні дебютну медаль на етапі Кубку світу з велотреку

Двадцять дві спортсменки змагалися впродовж 80 кіл в рамках жіночої очкової гонки. Наша Ганна Соловей набрала 23 підсумкових очки і посіла друге місце — срібна медаль.

Перемогу святкувала бельгійка Лотте Копецкі — 25 балів. Замкнула призову трійку Коралі Демай з Франції — 22.

Варто відзначити, що в аналогічній гонці серед чоловіків тріумфував казах Микита Панассенко.

Як повідомляв УНН, національна збірна України оголосила свій склад на Кубок світу з велоспорту на треку 2017/2018.