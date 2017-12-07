Сладкие цены на квартиры в ЖК "Медовый"

ЖК “Медовый” расположен по ул. П.Радченка, 27-29. Комплекс будет состоять из двух односекционных “свечек” и одной 7-секционной новостройки.

Сейчас в наличии еще есть квартиры совершенно разных метражей и планировок. Маленькие метражи для студентов, молодых семей или для дальнейшего бизнеса; большие — для семей или людей, любящих пространство.

Жилой комплекс расположен в Соломенском районе столицы, рядом с озером и парковой зоной. Неподалеку станции метро “Васильковская” и “Демеевская”. Рядом с комплексом — развитая сеть общественного транспорта, в километровой зоне располагается Севастопольская площадь, которая имеет прекрасное транспортное сообщение почти со всеми районами Киева. На автомобиле от центра города до улицы Петра Радченко, 27-29 можно добраться за 20 минут.

В непосредственной близости от комплекса располагаются детские сады № 32, № 41, лицей № 144 им. Ващенко, гимназия № 318 “Миллениум”, школа № 121, Киевский электромеханический колледж, Национальная академия внутренних дел Украины, Киевский национальный университет строительства и архитектуры. Рядом есть продуктовый магазин, супермаркет “Novus”, поликлиника и Институт кардиологии им. Академика М.Д. Стражеско.

Более подробную информацию о покупке недвижимости в ЖК “Медовый”, а также возможности покупки жилья на условиях ипотечного кредитования и других программ, можно узнать в отделе продаж.