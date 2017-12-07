Сладкие цены на квартиры в ЖК "Медовый"

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 743 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 14207 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 94078 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109328 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129698 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106251 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107958 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113194 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117412 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123197 просмотра

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Сладкие цены на квартиры в ЖК "Медовый"

Сладкие цены на квартиры в ЖК "Медовый"

Киев  •  УНН

 • 10019 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Один из новых проектов "Киевгорстроя" - жилой комплекс "Медовый" становится доступным. Ценовое предложение на жилье в этом ЖК является одним из самых привлекательных в Киеве. Стоимость квадратного метра стартует от 14 760 грн. В случае полной оплаты стоимости квартиры, клиент получает 10% скидку. Половинная оплата гарантирует 5% скидку на жилье, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

ЖК “Медовый” расположен по ул. П.Радченка, 27-29. Комплекс будет состоять из двух односекционных “свечек” и одной 7-секционной новостройки.

Сейчас в наличии еще есть квартиры совершенно разных метражей и планировок. Маленькие метражи для студентов, молодых семей или для дальнейшего бизнеса; большие — для семей или людей, любящих пространство.

Жилой комплекс расположен в Соломенском районе столицы, рядом с озером и парковой зоной. Неподалеку станции метро “Васильковская” и “Демеевская”. Рядом с комплексом — развитая сеть общественного транспорта, в километровой зоне располагается Севастопольская площадь, которая имеет прекрасное транспортное сообщение почти со всеми районами Киева. На автомобиле от центра города до улицы Петра Радченко, 27-29 можно добраться за 20 минут.

В непосредственной близости от комплекса располагаются детские сады № 32, № 41, лицей № 144 им. Ващенко, гимназия № 318 “Миллениум”, школа № 121, Киевский электромеханический колледж, Национальная академия внутренних дел Украины, Киевский национальный университет строительства и архитектуры. Рядом есть продуктовый магазин, супермаркет “Novus”, поликлиника и Институт кардиологии им. Академика М.Д. Стражеско.

Более подробную информацию о покупке недвижимости в ЖК “Медовый”, а также возможности покупки жилья на условиях ипотечного кредитования и других программ, можно узнать в отделе продаж.

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