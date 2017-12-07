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Солодкі ціни на квартири у ЖК "Медовий"

Солодкі ціни на квартири у ЖК "Медовий"

Київ • УНН

 • 10020 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Один із нових проектів “Київміськбуду” — житловий комплекс “Медовий” стає доступнішим. Цінова пропозиція на житло у цьому ЖК є однією із найбільш привабливих у Києві. Вартість квадратного метра стартує від 14 760 грн! У разі повної оплати вартості квартири, клієнт отримує 10% знижку. Половинна оплата гарантує 5% знижку на житло, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.

ЖК “Медовий” розташований по вул. П.Радченка, 27-29. Комплекс складатиметься із двох односекційних “свічок” та однієї 7-секційної новобудови.

Зараз у наявності ще є квартири абсолютно різних метражів та планувань. Маленькі метражі для студентів, молодих родин або з метою подальшого бізнесу; великі — для родин або людей, що люблять простір.

Житловий комплекс розташований у Солом’янському районі столиці, поряд з озером та парковою зоною. Неподалік станції метро “Васильківська” та “Деміївська”. Поряд із комплексом — розвинена мережа громадського транспорту, в кілометровій зоні розташовується Севастопольська площа, яка має чудове транспортне сполучення майже з усіма районами Києва. На автомобілі від центру міста до вулиці Петра Радченка, 27-29 можна дістатися за 20 хвилин.

Також у безпосередній близькості від комплексу розташовуються дитячі садки № 32, № 41, ліцей № 144 ім. Ващенка, гімназія № 318 “Мілленіум”, школа № 121, Київський електромеханічний коледж, Національна академія внутрішніх справ України (НАВС), Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА). Поруч є продуктовий магазин, супермаркет “Novus”, поліклініка та Інститут кардіології ім. Академіка М.Д.Стражеска.

Більш детальну інформацію щодо купівлі нерухомості у ЖК “Медовий”, а також можливості купівлі житла на умовах іпотечного кредитування та інших програм, можна дізнатись у відділі продажу.

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