Солдаты рф на белорусских полигонах и ракеты "Кинжал" на аэродроме в Мачулищах: свежие спутниковые снимки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Издание "Радио Свобода" опубликовало спутниковые снимки 3-х белорусских полигонов и аэродрома в Мачулищах, сделанные компанией Planet Labs 30-31 октября, передает УНН.
230-й общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район)
На снимке от 31 октября видно увеличение количества палаток для военных вс рф, полевой лагерь, полевой госпиталь и стоянку техники вс рф с различными грузовиками типа Урал. На снимке можно насчитать около 190 палаток и 200 грузовиков.
Полигон 103-й воздушно-десантной бригады вс рб «Лосвидо» (Витебский район)
На снимке есть большой полевой лагерь и две стоянки, большинство техники – также грузовики. Палатка – более 100, техники – около 45 единиц.
Полигон «Осиповичский» 51 абр. (он же «Репище») (Осиповичский район)
На снимке видны сравнительно небольшой полевой лагерь и стоянка военной техники. Палатка – 40 шт, а техники – 100 единиц.
Издание опубликовало и спутниковый снимок железнодорожной станции «Верейцы» также от 31.10, где проходила разгрузка эшелона из россии и техника своим ходом шла на полигон.
Аэродром «Мачулищи»
На снимке от 30 октября отчетливо видны три МиГ-31К вкс рф. На свежем снимке видно, что возле одного из самолетов лежит объект длиной 7-8 м и по форме похож на Х-47М2 «Кинжал».
«Если перед нами «Кинжал», то это прямое подтверждение, что эти ракеты были доставлены в Мачулищи 16 октября на трех Ил-76 вкс рф», - сообщает мониторинговая группа Беларскі Гаюн.