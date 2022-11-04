Солдати рф на білоруських полігонах та ракети "Кинжал" на аеродромі в Мачулищах: свіжі супутникові знімки

230-й загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район)

На знімку від 31 жовтня видно збільшення кількості наметів для військових зс рф, польовий табір, польовий госпіталь та стоянку техніки зс рф із різними вантажівками типу Урал. На знімку можна нарахувати близько 190 наметів та 200 вантажівок.

Полігон 103-ї повітряно-десантної бригади зс рб «Лосвідо» (Вітебський район)

На знімку є великий польовий табір і дві стоянки, більшість техніки - також вантажівки. Намет – понад 100, техніки – близько 45 одиниць.

Полігон «Осиповичський» 51 абр. (він же «Ріпище») (Осиповичський район)

На знімку видно порівняно невеликий польовий табір та стоянку військової техніки. Намет - 40 шт, а техніки - 100 одиниць.

Видання опублікувало і супутниковий знімок залізничної станції «Верейці» також від 31.10, де проходило розвантаження ешелону зс рф і техніка своїм ходом йшла на полігон.

Аеродром «Мачулищі»

На знімку від 30 жовтня чітко видно три МіГ-31К вкс рф. На свіжому знімку видно, що біля одного з літаків лежить об'єкт довжиною 7-8 м і за формою схожий на Х-47М2 «Кинжал».

«Якщо перед нами «Кинжал», то це пряме підтвердження, що ці ракети були доставлені до Мачулищ 16 жовтня на трьох Іл-76 вкс рф», - повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.