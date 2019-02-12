Солдата ВСУ осужден на 5 лет за дезертирство
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Военнослужащего, призванного в ряды Вооруженных Сил Украины по мобилизации, признан виновным и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет за дезертирство. Об этом сообщает военная прокуратура южного региона, передает УНН.
"Приговором Центрального районного суда г. Николаева военнослужащего, призванного в ряды Вооруженных Сил Украины по мобилизации, признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 408 УК Украины, и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.
На основании ч. 1 ст. 71 УК Украины суд присоединил неотбытую часть наказания, назначенного по предыдущему приговору, и окончательно, по совокупности приговоров, отправил военного за решетку сроком на 5 лет 15 дней.
"Так, доказано, что военнослужащий в воинском звании "солдат", одной из воинских частей Николаевской области, не желая вообще выполнять обязанности военной службы, в конце декабря 2015 оставил часть и отсутствовал на службе до начала ноября 2016 года. С июня по сентябрь 2018 военный вдруг уклонялся от прохождения военной службы ", - добавили в прокуратуре.
Публичное обвинение в суде поддерживала Военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона Украины.
Напомним, в Кропивницком за уклонение от военной службы осудили контрактника, который находится в военном звании старший солдат.