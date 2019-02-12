Солдата ЗСУ засуджено на 5 років за дезертирство

"Вироком Центрального районного суду м. Миколаєва військовослужбовця, призваного до лав Збройних Сил України за мобілізацією, визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України, та засуджено до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років", - йдеться у повідомленні.

На підставі ч. 1 ст. 71 КК України суд приєднав невідбуту частину покарання, призначеного за попереднім вироком, та остаточно, за сукупністю вироків, відправив військового за грати строком на 5 років 15 днів.

"Так, доведено, що військовослужбовець у військовому званні "солдат", однієї з військових частин Миколаївської області, не бажаючи взагалі виконувати обов’язки військової служби, наприкінці грудня 2015 року залишив частину та був відсутнім на службі до початку листопада 2016 року. З червня по вересень 2018 року військовий вдруге ухилявся від проходження військової служби", - додали у прокуратурі.

Публічне обвинувачення в суді підтримувала Військова прокуратура Херсонського гарнізону Південного регіону України.

Нагадаємо, у Кропивницькому за ухилення вiд вiйськової служби засудили контрактника, який перебуває у вiйськовому званнi старший солдат.