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Солдата ЗСУ засуджено на 5 років за дезертирство

Солдата ЗСУ засуджено на 5 років за дезертирство

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Військовослужбовця, призваного до лав Збройних Сил України за мобілізацією, визнано винним та засуджено до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років за дезертирство. Про це повідомляє військова прокуратура південного регіону, передає УНН.

"Вироком Центрального районного суду м. Миколаєва військовослужбовця, призваного до лав Збройних Сил України за мобілізацією, визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України, та засуджено до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років", - йдеться у повідомленні.

На підставі ч. 1 ст. 71 КК України суд приєднав невідбуту частину покарання, призначеного за попереднім вироком, та остаточно, за сукупністю вироків, відправив військового за грати строком на 5 років 15 днів.

"Так, доведено, що військовослужбовець у військовому званні "солдат", однієї з військових частин Миколаївської області, не бажаючи взагалі виконувати обов’язки військової служби, наприкінці грудня 2015 року залишив частину та був відсутнім на службі до початку листопада 2016 року. З червня по вересень 2018 року військовий вдруге ухилявся від проходження військової служби", - додали у прокуратурі.

Публічне обвинувачення в суді підтримувала Військова прокуратура Херсонського гарнізону Південного регіону України.

Нагадаємо, у Кропивницькому за ухилення вiд вiйськової служби засудили контрактника, який перебуває у вiйськовому званнi старший солдат.

Українські Національні Новини

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