Сегодня утром возле Верховной Рады будут бастовать евробляхеры
Киев • УНН
КИЕВ. второе октября. УНН. Сегодня, 2 октября, с 6:00 возле Верховной Рады на улице Грушевского начнется акция протеста евробляхерив. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Авто Евро Сила".
Киевлянам и гостям столицы следует учитывать возможные пробки в районе парламента.
Активисты выдвигают в Верховную Раду следующие требования: убрать акциз;
сделать справедливую ставку;
обеспечить справедливую оценку стоимости авто; позволить растаможить микроавтобусы, автобусы, грузовики, которые были сделаны в период вплоть до 2010 года;
ввести обязательный техосмотр вместо сертификаций и евростандартов;
предоставить льготы людям с инвалидностью, многодетным и ветеранам;
освободить от должности главу таможни Нефедова и его помощников Назаренко и Власова".
Напомним, Зеленский одобрил отсрочку на три месяца штрафов в отношении "евробляхеров".