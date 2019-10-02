Сегодня утром возле Верховной Рады будут бастовать евробляхеры

Киевлянам и гостям столицы следует учитывать возможные пробки в районе парламента.

Активисты выдвигают в Верховную Раду следующие требования: убрать акциз;

сделать справедливую ставку;

обеспечить справедливую оценку стоимости авто; позволить растаможить микроавтобусы, автобусы, грузовики, которые были сделаны в период вплоть до 2010 года;

ввести обязательный техосмотр вместо сертификаций и евростандартов;

предоставить льготы людям с инвалидностью, многодетным и ветеранам;

освободить от должности главу таможни Нефедова и его помощников Назаренко и Власова".

Напомним, Зеленский одобрил отсрочку на три месяца штрафов в отношении "евробляхеров".