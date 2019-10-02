Сьогодні зранку біля Верховної Ради страйкуватимуть євробляхери

Киянам та гостям столиці слід враховувати можливі затори у районі парламенту.

Активісти висувають до Верховної Ради наступні вимоги: прибрати акциз;

зробити справедливу ставку;

забезпечити справедливу оцінку вартості авто; дозволити розмитнити мікроавтобуси, автобуси, вантажівки, які були зроблені в період включно до 2010 року;

ввести обов'язковий техогляд замість сертифікацій і євростандартів;

надати пільги людям з інвалідністю, багатодітним і ветеранам;

звільнити з посад голову митниці Нефьодова і його помічників Назаренка і Власова".

Нагадаємо, Зеленський схвалив відтермінування на три місяці штрафів щодо "євробляхерів".