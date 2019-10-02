Сьогодні зранку біля Верховної Ради страйкуватимуть євробляхери
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Сьогодні, 2 жовтня, з 6:00 біля Верховної ради на вулиці Грушевського розпочнеться акція протесту євробляхерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Авто Євро Сила".
Киянам та гостям столиці слід враховувати можливі затори у районі парламенту.
Активісти висувають до Верховної Ради наступні вимоги: прибрати акциз;
зробити справедливу ставку;
забезпечити справедливу оцінку вартості авто; дозволити розмитнити мікроавтобуси, автобуси, вантажівки, які були зроблені в період включно до 2010 року;
ввести обов'язковий техогляд замість сертифікацій і євростандартів;
надати пільги людям з інвалідністю, багатодітним і ветеранам;
звільнити з посад голову митниці Нефьодова і його помічників Назаренка і Власова".
Нагадаємо, Зеленський схвалив відтермінування на три місяці штрафів щодо "євробляхерів".