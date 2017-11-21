Сегодня изменит работу станция метро "Крещатик"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Станция метро "Крещатик" изменит работу в связи с проведением мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы. Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook, передает УНН.
"21 ноября в центре столицы будут проходить мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы. Станция "Крещатик" (выход к ул. Институтская) откроется после окончания мероприятий", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным КП "Киевпасстранс", 21 ноября (с 07:00 до окончания мероприятий) вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов № 6, № 16, № 18.
"Троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. "Лукьяновская". Движение троллейбусов маршрутов № 16, № 18 будет организовано от ул. Академика Щусева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода", - отметили в ведомстве.
Как сообщал УНН, в Киеве сегодня закроют движение транспорта на Владимирском проезде.