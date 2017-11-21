Сегодня изменит работу станция метро "Крещатик"

"21 ноября в центре столицы будут проходить мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы. Станция "Крещатик" (выход к ул. Институтская) откроется после окончания мероприятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным КП "Киевпасстранс", 21 ноября (с 07:00 до окончания мероприятий) вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов № 6, № 16, № 18.

"Троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. "Лукьяновская". Движение троллейбусов маршрутов № 16, № 18 будет организовано от ул. Академика Щусева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНН, в Киеве сегодня закроют движение транспорта на Владимирском проезде.