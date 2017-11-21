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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 35237 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 56455 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 64823 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 68427 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 58172 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97341 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100604 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Сегодня изменит работу станция метро "Крещатик"

Сегодня изменит работу станция метро "Крещатик"

Киев  •  УНН

 • 20585 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Станция метро "Крещатик" изменит работу в связи с проведением мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы. Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook, передает УНН.

"21 ноября в центре столицы будут проходить мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы. Станция "Крещатик" (выход к ул. Институтская) откроется после окончания мероприятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным КП "Киевпасстранс", 21 ноября (с 07:00 до окончания мероприятий) вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов № 6, № 16, № 18.

"Троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. "Лукьяновская". Движение троллейбусов маршрутов № 16, № 18 будет организовано от ул. Академика Щусева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНН, в Киеве сегодня закроют движение транспорта на Владимирском проезде.

Украинские Национальные Новости

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