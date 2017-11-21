Сьогодні змінить роботу станція метро "Хрещатик"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Станція метро "Хрещатик" змінить роботу у зв’язку з проведенням заходів до Дня Гідності та Свободи. Про це йдеться в повідомленні КП "Київський метрополітен" на сторінці у Facebook, передає УНН.
“21 листопада, у центрі столиці проходитимуть заходи до Дня Гідності та Свободи. Станція „Хрещатик“ (вихід до вул. Інститутська) відкриється після закінчення заходів”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними КП “Київпастранс”, 21 листопада (з 07:00 до закінчення заходів) вносяться зміни в роботу тролейбусних маршрутів № 6, № 16, № 18.
“Тролейбуси маршруту № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. „Лук’янівська“. Рух тролейбусів маршрутів № 16, № 18 буде організовано від вул. Академіка Щусєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу”, — зазначили у відомстві.
Як повідомляв УНН, у Києві сьогодні закриють рух транспорту на Володимирському проїзді.