Сегодня из Израиля в Румынию могут эвакуировать до 150 украинцев, половина уже зарегистрировалась на рейс

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«На вечерний рейс в Румынию уже зарегистрировались 80 человек. Есть слот на 150 билетов, поэтому людей может быть больше. Рейс запланирован на 11 вечера, наши консулы будут сопровождать граждан», - сказал он.

Детали

Стоимость билета на сегодняшний эвакуационный рейс для украинцев составляет 399 евро. Посол заверил, что это в разы дешевле, чем на обычных коммерческих маршрутах. При этом с помощью спонсоров могут быть обеспечены билетами люди из уязвимых слоев населения. Евгений Корнийчук уточнил, что таких билетов было куплено уже 6.

В Румынии посольство обеспечит поддержку эвакуированным, при необходимости могут предоставить номер в гостинице или сопроводить до границы.

Он добавил, спрос на срочную эвакуацию несколько уменьшился. Уже состоялось 3 эвакуационных чартерных рейсов, которыми из Израиля вылетело около 450 граждан Украины.

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