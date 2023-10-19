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Сегодня из Израиля в Румынию могут эвакуировать до 150 украинцев, половина уже зарегистрировалась на рейс

Киев • УНН

 • 368609 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Очередной эвакуационным рейсом из Израиля, который состоится вечером 19 октября, в Румынию могут вылететь до 150 украинцев. Об этом в эфире телемарафона сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает корреспондент УНН.

Сегодня из Израиля в Румынию могут эвакуировать до 150 украинцев, половина уже зарегистрировалась на рейс

Цитата

«На вечерний рейс в Румынию уже зарегистрировались 80 человек. Есть слот на 150 билетов, поэтому людей может быть больше. Рейс запланирован на 11 вечера, наши консулы будут сопровождать граждан», - сказал он.

Детали

Стоимость билета на сегодняшний эвакуационный рейс для украинцев составляет 399 евро. Посол заверил, что это в разы дешевле, чем на обычных коммерческих маршрутах. При этом с помощью спонсоров могут быть обеспечены билетами люди из уязвимых слоев населения. Евгений Корнийчук уточнил, что таких билетов было куплено уже 6.

В Румынии посольство обеспечит поддержку эвакуированным, при необходимости могут предоставить номер в гостинице или сопроводить до границы.

Он добавил, спрос на срочную эвакуацию несколько уменьшился. Уже состоялось 3 эвакуационных чартерных рейсов, которыми из Израиля вылетело около 450 граждан Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Следующий эвакуационный рейс с украинцами из Израиля запланирован на 19 октября – посол

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