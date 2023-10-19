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Сьогодні з Ізраїлю до Румунію можуть евакуювати до 150 українців, половина вже зареєструвалася на рейс

Київ • УНН

 • 368609 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Черговий евакуаційним рейсом з Ізраїлю, який відбудеться ввечері 19 жовтня, до Румунії можуть вилетіти до 150 українців. Про це в ефірі телемарафону сказав Надзвичайний та Повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає кореспондент УНН.

Сьогодні з Ізраїлю до Румунію можуть евакуювати до 150 українців, половина вже зареєструвалася на рейс

Цитата

«На вечірній рейс до Румунії вже зареєструвалися 80 осіб. Маємо слот на 150 квитків, тому людей може буте більше. Рейс запланований на 11 вечора, наші консули будуть супроводжувати громадян», - сказав він.

Деталі

Вартість квитка на сьогоднішній евакуаційний рейс для українців становить 399 евро. Посол запевнив, що це у рази дешевше, ніж на звичайних комерційних маршрутах. При цьому за допомогою спонсорів можуть бути забезпечені квитками люди з вразливих верств населення. Євген Корнійчук уточнив, що таких квитків було куплено вже 6.

У Румунії посольство забезпечить підтримку евакуйованим, за потреби можуть надати номер в готелі або супроводити до кордону.

Він додав, попит на термінову евакуацію дещо зменшився. Вже відбулося 3 евакуаційних чартерних рейсів, якими з Ізраїлю вилетіло близько 450 громадян України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наступний евакуаційний рейс з українцями з Ізраїлю заплановано на 19 жовтня – посол

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