Сьогодні з Ізраїлю до Румунію можуть евакуювати до 150 українців, половина вже зареєструвалася на рейс
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Черговий евакуаційним рейсом з Ізраїлю, який відбудеться ввечері 19 жовтня, до Румунії можуть вилетіти до 150 українців. Про це в ефірі телемарафону сказав Надзвичайний та Повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає кореспондент УНН.
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«На вечірній рейс до Румунії вже зареєструвалися 80 осіб. Маємо слот на 150 квитків, тому людей може буте більше. Рейс запланований на 11 вечора, наші консули будуть супроводжувати громадян», - сказав він.
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Вартість квитка на сьогоднішній евакуаційний рейс для українців становить 399 евро. Посол запевнив, що це у рази дешевше, ніж на звичайних комерційних маршрутах. При цьому за допомогою спонсорів можуть бути забезпечені квитками люди з вразливих верств населення. Євген Корнійчук уточнив, що таких квитків було куплено вже 6.
У Румунії посольство забезпечить підтримку евакуйованим, за потреби можуть надати номер в готелі або супроводити до кордону.
Він додав, попит на термінову евакуацію дещо зменшився. Вже відбулося 3 евакуаційних чартерних рейсів, якими з Ізраїлю вилетіло близько 450 громадян України.
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