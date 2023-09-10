Сегодня Всемирный день борьбы с терроризмом: признает ли мир россию государством-спонсором терроризма

Теракт 11 сентября

Утром 11 сентября 2001 года 19 террористов-смертников из исламистской организации “Аль-Каида” захватили в США четыре пассажирских самолёта. Два самолёта были направлены на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолет был направлен на Пентагон. Команда и пассажиры четвертого самолета вступили в схватку с террористами, борт упал в безлюдной местности в штате Пенсильвания.

В результате теракта погибли почти три тысячи человек, еще шесть тысяч получили ранения. Ущерб для инфраструктуры составил около 10 миллиардов долларов.

Самые известные террористические организации современности

Согласно глобальному индексу терроризма, в 2021 году в мире было совершено 5463 террористические атаки, в 2022 году — 3955.

В 2022 году жертвами террористических атак стали 6700 человек.

Самыми смертоносными террористическими группировками в мире в 2022 году были “Исламское государство” и его филиалы, за ними следуют “Аш-Шабаб”, Армия освобождения Белуджистана и “Джамаат Нусрат Аль-Ислам валь Муслимин”.

россия — государство-террорист

Государственный терроризм — это проведение силовыми и военными структурами специальных операций на территориях других государств. И полномасштабная агрессия рф полностью подпадает под это определение.

По данным ООН на середину августа, с 24 февраля 2022 года от рук оккупантов погибли 9444 украинца, 16940 — получили ранения. Среди погибших было 545 детей.

13 октября 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы признала рф государством — спонсором терроризма, 23 ноября то же самое сделал Европарламент.

Государством-спонсором терроризма россию признали парламенты Литвы, Эстонии и Словакии.

Важным политическим шагом могло бы стать признание Соединенными Штатами рф государством-спонсором терроризма.

Пока что в списке США к таким странам относятся Сирия, Иран, Куба, КНДР.

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