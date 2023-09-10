Сьогодні Всесвітній день боротьби з тероризмом: чи визнає світ росію державою-спонсором тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Сьогодні, 11 вересня, відзначається Всесвітній день боротьби з тероризмом. Подія була започаткована у 2008 році на честь вшанування пам’яті жертв найкривавішого теракту в історії людства, який стався 11 вересня 2001 року, пише УНН.
Теракт 11 вересня
Вранці 11 вересня 2001 року 19 терористів-смертників з ісламістської організації “Аль-Каїда” захопили у США чотири пасажирські літаки. Два літаки були спрямовані на вежі Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку. Третій літак був спрямований на Пентагон. Команда и пасажири четвертого літака вступили у сутичку з терористами, борт впав у безлюдній місцевості у штаті Пенсільванія.
В результаті теракту загинули майже три тисячі осіб, ще шість тисяч отримали поранення. Збитки для інфраструктури склали близько 10 мільярдів доларів.
Найвідоміші терористичні організації сучасності
Згідно глобального індексу тероризму, у 2021 році в світі було здійснено 5463 терористичні атаки, у 2022 році — 3955.
У 2022 році жертвами терористичних атак стали 6700 людей.
Найсмертоноснішими терористичними угрупованнями у світі у 2022 році були “Ісламська держава” та її філії, за ними йдуть “Аш-Шабаб”, Армія визволення Белуджистану та “Джамаат Нусрат Аль-Іслам валь Муслімін”.
росія — держава-терорист
Державний тероризм — це проведення силовими та військовими структурами спеціальних операцій на територіях інших держав. І повномасштабна агресія рф повністю підпадає під це визначення.
За даними ООН на середину серпня, з 24 лютого 2022 року від рук окупантів загинули 9444 українці, 16940 — отримали поранення. Серед загиблих було 545 дітей.
13 жовтня 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи визнала рф державою — спонсором тероризму, 23 листопада то саме зробив Європарламент.
Державою-спонсором тероризму росію визнали парламенти Литви, Естонії та Словаччини.
Важливим політичним кроком могло б стати визнання Сполученими Штатами рф державою-спонсором тероризму.
Поки що у списку США до таких країн відносяться Сирія, Іран, Куба, КНДР.
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