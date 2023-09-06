Британія готується визнати пвк "вагнер" терористичною організацією
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Уряд Великої Британії планує визнати російську групу найманців "вагнер" терористичною організацією, тобто бути членом цієї організації або підтримувати її буде незаконно. Про це пише BBC, передає УНН.
Деталі
Проєкт розпорядження, який буде представлено у британському парламенті, дозволить віднести активи «вагнерівців» до категорії власності терористів і арештувати.
Міністерка внутрішніх справ Британії заявила, що "вагнерівці" були жорстоким і руйнівним військовим інструментом президента росії володимира путіна.
Вона сказала, що робота пвк «вагнер» в Україні та Африці є "загрозою глобальній безпеці".
Цитата
"Триваюча дестабілізаційна діяльність Вагнера лише продовжує служити політичним цілям Кремля. Вони просто терористи — і цей наказ про заборону чітко говорить про це в законодавстві Великобританії", — сказала міністерка внутнішніх справ Британії Суелла Браверман.
Відомо, що «вагнерівці» відіграли свою роль у вторгненні Росії в Україну, а також діяли в країнах Африки, включаючи Сирію, Лівію та Малі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден: "Ми намагаємося з’ясувати, як збили літак Пригожина"
Її бійців звинувачують у низці злочинів, зокрема у вбивствах і катуваннях громадян України.
Зокрема у липні 2023 року Велика Британія заявила, що група Вагнера проводила "страти та тортури в Малі та Центральноафриканській Республіці".
Планується, що групу Вагнер буде внесено до одного списку заборонених організацій у Великій Британії, таких як ХАМАС і Боко Харам.
Доповнення
Закон про тероризм 2000 року дає міністру внутрішніх справ право заборонити організацію, якщо він вважає, що вона причетна до тероризму.
Наказ про заборону передбачає кримінальну відповідальність за підтримку групи, зокрема організацію зустрічей, спрямованих на сприяння діяльності організації, висловлення підтримки її цілей або розміщення її прапора чи логотипу. Вчинення порушення заборони може призвести до 14 років ув'язнення або штрафу до 5000 фунтів стерлінгів.
Довідково
Майбутнє «вагнерівців» опинилося в невизначеності влітку 2023 року, коли її ватажок Євген Пригожин очолив невдалий заколот проти російського військового керівництва.
Згодом Пригожин загинув у підозрілій авіакатастрофі разом з іншими діячами Вагнера 23 серпня і був похований у Санкт-Петербурзі.