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Британия готовится признать ЧВК "вагнер" террористической организацией

Британия готовится признать ЧВК "вагнер" террористической организацией

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Правительство Великобритании планирует признать российскую группу наемников "вагнер" террористической организацией, то есть быть членом этой организации или поддерживать ее будет незаконно. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

Проект распоряжения, который будет представлен в британском парламенте, позволит отнести активы "вагнеровцев" к категории собственности террористов и арестовать.

Министр внутренних дел Британии заявила, что "вагнеровцы" были жестоким и разрушительным военным инструментом президента россии владимира путина.

Она сказала, что работа пвк "вагнер" в Украине и Африке является "угрозой глобальной безопасности".

Цитата

"Продолжающаяся дестабилизирующая деятельность Вагнера лишь продолжает служить политическим целям Кремля. Они просто террористы — и этот приказ о запрете четко говорит об этом в законодательстве Великобритании", — сказала министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман.

Известно, что "вагнеровцы" сыграли свою роль во вторжении России в Украину, а также действовали в странах Африки, включая Сирию, Ливию и Мали.

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Ее бойцов обвиняют в ряде преступлений, в частности в убийствах и пытках граждан Украины.

В частности, в июле 2023 года Великобритания заявила, что группа Вагнера проводила "казни и пытки в Мали и Центральноафриканской Республике".

Планируется, что группа Вагнер будет внесена в один список запрещенных организаций в Великобритании, таких как ХАМАС и Боко Харам.

Дополнение

Закон о терроризме 2000 года дает министру внутренних дел право запретить организацию, если он считает, что она причастна к терроризму.

Приказ о запрете предусматривает уголовную ответственность за поддержку группы, включая организацию встреч, направленных на содействие деятельности организации, выражение поддержки ее целей или размещение ее флага или логотипа. Совершение нарушения запрета может привести к 14 годам заключения или штрафу до 5000 фунтов стерлингов.

Справочно

Будущее "вагнеровцев" оказалось в неопределенности летом 2023 года, когда ее главарь Евгений Пригожин возглавил неудачный мятеж против российского военного руководства.

Впоследствии Пригожин погиб в подозрительной авиакатастрофе вместе с другими деятелями Вагнера 23 августа и был похоронен в Санкт-Петербурге.

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