Британия готовится признать ЧВК "вагнер" террористической организацией

Детали

Проект распоряжения, который будет представлен в британском парламенте, позволит отнести активы "вагнеровцев" к категории собственности террористов и арестовать.

Министр внутренних дел Британии заявила, что "вагнеровцы" были жестоким и разрушительным военным инструментом президента россии владимира путина.

Она сказала, что работа пвк "вагнер" в Украине и Африке является "угрозой глобальной безопасности".

Цитата

"Продолжающаяся дестабилизирующая деятельность Вагнера лишь продолжает служить политическим целям Кремля. Они просто террористы — и этот приказ о запрете четко говорит об этом в законодательстве Великобритании", — сказала министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман.

Известно, что "вагнеровцы" сыграли свою роль во вторжении России в Украину, а также действовали в странах Африки, включая Сирию, Ливию и Мали.

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Ее бойцов обвиняют в ряде преступлений, в частности в убийствах и пытках граждан Украины.

В частности, в июле 2023 года Великобритания заявила, что группа Вагнера проводила "казни и пытки в Мали и Центральноафриканской Республике".

Планируется, что группа Вагнер будет внесена в один список запрещенных организаций в Великобритании, таких как ХАМАС и Боко Харам.

Дополнение

Закон о терроризме 2000 года дает министру внутренних дел право запретить организацию, если он считает, что она причастна к терроризму.

Приказ о запрете предусматривает уголовную ответственность за поддержку группы, включая организацию встреч, направленных на содействие деятельности организации, выражение поддержки ее целей или размещение ее флага или логотипа. Совершение нарушения запрета может привести к 14 годам заключения или штрафу до 5000 фунтов стерлингов.

Справочно

Будущее "вагнеровцев" оказалось в неопределенности летом 2023 года, когда ее главарь Евгений Пригожин возглавил неудачный мятеж против российского военного руководства.

Впоследствии Пригожин погиб в подозрительной авиакатастрофе вместе с другими деятелями Вагнера 23 августа и был похоронен в Санкт-Петербурге.