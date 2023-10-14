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Сегодня Всемирный день борьбы с раком молочной железы

Киев • УНН

 • 492489 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня, 15 октября, Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Событие было основано по инициативе Всемирной организации здравоохранения в 1993 году, пишет УНН.

Сегодня Всемирный день борьбы с раком молочной железы

Согласно мировой статистике, рак груди занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости у женщин – 23%, а также первое место в структуре смертности – 20,5%.

Более 15 миллионов женщин во всем мире болеют раком молочной железы. Шесть миллионов женщин в мире от него ежегодно умирают.

В Украине тоже непростая ситуация с раком молочной железы.

В частности, согласно данным за 2019 год, рак груди был диагностирован у более 13000 украинок. Из них 40% умерло, каждая десятая женщина после установления диагноза не прожила и года.

Ключевым фактором победы над раком молочной железы являются постоянные обследования женщин у соответствующих специалистов и его диагностика на ранней стадии.

Более 90% женщин, которым диагностирована первая стадия рака груди, полностью побеждают болезнь.

При лечении второй стадии надежду на положительный результат от терапии могут иметь 80% женщин и в случае 3-й стадии – для 50% женщин лечение является эффективным.

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