Сьогодні Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сьогодні, 15 жовтня, Всесвітній боротьби з раком молочної залози. Подія була започаткована за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я у 1993 році, пише УНН.
Згідно світової статистики, рак грудей займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності у жінок – 23%, а також перше місце у структурі смертності – 20,5%.
Понад 15 мільйонів жінок у всьому світі хворіють на рак молочної залози. Шість мільйонів жінок у світі від нього щорічно помирають.
В Україні теж непроста ситуація із раком молочної залози.
Зокрема, згідно даних за 2019 рік, рак грудей було діагностовано у понад 13000 українок. З них 40% померло, кожна десята жінка після встановлення діагнозу не прожила і року.
Ключовим фактором перемоги над раком молочної залози є постійні обстеження жінок у відповідних фахівців та його діагностика на ранній стадії.
Понад 90% жінок, яким діагностовано першу стадію раку грудей, повністю перемагають хворобу.
При лікуванні другої стадії надію на позитивний результат від терапії можуть мати 80% жінок та у разі 3-ї стадії – для 50% жінок лікування є ефективним.
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