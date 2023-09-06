За 30 років випадки раку серед людей молодше 50 років у всьому світі зросли майже на 80% - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Згідно з найбільшим у своєму роді дослідженням, кількість людей молодше 50 років у всьому світі, у яких діагностовано рак, зросла майже на 80% за три десятиліття. Глобальні випадки раннього початку раку зросли з 1,82 мільйона в 1990 році до 3,26 мільйона в 2019 році. Про це пише The Guardian, передає УНН.
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Відповідно до дослідження, опублікованого в спеціалізованому журналі з медицини раку BMJ Oncology, щороку помирає понад мільйон молодих людей, хворих на рак.
Експерти ще тільки починають розуміти причини зростання кількості випадків. Вчені вважають, що зростання захворюваності на рак пов’язане з неправильним харчуванням, алкоголем, тютюном, недостатньою фізичною активністю та ожирінням.
Вони припускають, що до 2030 року кількість випадків раку в цій віковій групі зросте ще на 21 відсоток.
Додамо
Німецька біотехнологічна компанія BioNTech та американська біофармацевтична компанія OncoC4 оголосили у п'ятницю, що вони отримали перспективні результати щодо дослідженні раку легень на середній стадії.
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