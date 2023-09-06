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За 30 лет случаи рака среди людей моложе 50 лет во всем мире выросли почти на 80% - исследование

За 30 лет случаи рака среди людей моложе 50 лет во всем мире выросли почти на 80% - исследование

Киев • УНН

 • 560265 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Согласно крупнейшему в своем роде исследованию, количество людей моложе 50 лет во всем мире, у которых диагностирован рак, выросло почти на 80% за три десятилетия. Глобальные случаи раннего начала рака выросли с 1,82 миллиона в 1990 году до 3,26 миллиона в 2019 году. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Согласно исследованию, опубликованному в специализированном журнале по медицине рака BMJ Oncology, каждый год умирает более миллиона молодых людей, больных раком.

Эксперты еще только начинают понимать причины роста количества случаев. Ученые считают, что рост заболеваемости раком связан с неправильным питанием, алкоголем, табаком, недостаточной физической активностью и ожирением.

Они предполагают, что к 2030 году количество случаев рака в этой возрастной группе возрастет еще на 21 процент.

Добавим

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американская биофармацевтическая компания OncoC4 объявили в пятницу, что они получили перспективные результаты по исследованию рака легких на средней стадии. 

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