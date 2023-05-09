Група здоров'я США рекомендує жінкам проходити мамографію вже з 40 років

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У проекті рекомендацій, опублікованому Цільовою групою профілактичних служб США, йдеться про те, що жінки віком від 40 до 74 років повинні проходити скринінгову мамографію кожні два роки. Керівництво застосовуватиметься до цисгендерних жінок та решти жінок, яким при народженні була призначена жіноча стать.

Нова порада є зміною порівняно з поточними рекомендаціями, які офіційно рекомендують починати скринінг раз на два роки у віці 50 років, але пропонують жінкам віком 40 років обговорити переваги та ризики мамографії зі своїми лікарями та прийняти індивідуальне рішення.

Нещодавні дані показують, що все більше жінок у віці 40 років хворіють на рак молочної залози, при цьому кількість вперше діагностованих жінок збільшується приблизно на 2 відсотки щороку, сказав Джон Вонг, терапевт та професор медицини в Медичній школі Університету Тафтса, який входить до цільової групи. Наразі комісія вважає, що, розпочавши скринінг раніше, лікарі можуть раніше виявляти рак молочної залози, рятуючи більше життів.

"Тепер ясно, що скринінг раз на два роки, починаючи з 40-річного віку, може врятувати приблизно на 20 відсотків більше життя серед усіх жінок, і ще більше потенційних переваг для чорношкірих жінок, у яких набагато більше шансів померти від раку грудей", - сказав Вонг.

Багато експертів з раку молочної залози вітали зниження рекомендованого віку жінок для проходження мамографії. Проте деякі професійні організації та лікарі, які зосереджуються на здоров'ї грудей, кажуть, що рекомендацій недостатньо, і, серед іншого, закликають цільову групу рекомендувати щорічну мамографію для скринінгу на рак.

Критики кажуть, що жінкам легше запам'ятати щорічне відвідування мамографії, ніж відвідування раз на два роки. Що ще важливіше, вони зазначають, що пропуск року між скринінгами дасть невиявленим видам раку більше часу для зростання.

Американське онкологічне суспільство рекомендує всім жінкам розпочинати щорічний скринінг до 45 років, а деяким жінкам із групи підвищеного ризику – до 40 років.

Американський коледж радіології та Товариство візуалізації молочної залози заявляють, що жінки із середнім ризиком повинні починати щорічну мамографію у 40 років, але до 25 років усі жінки мають поговорити зі своїми лікарями про свої індивідуальні фактори ризику, щоб визначити, чи може їм знадобитися більш ранній скринінг.

Американський коледж акушерів та гінекологів вимагає проходити мамографію кожні один-два роки, починаючи з 40 років, для пацієнтів із середнім ризиком раку молочної залози. Як і щодо того, коли починати, немає узгодженого посібника про те, коли жінкам слід припинити скринінг.

Рекомендації стосуються жінок із сімейним анамнезом раку молочної залози й тим, у кого щільні груди — відомий фактор ризику раку молочної залози, який найважче виявити при щільній тканині молочної залози.

Однак вони не застосовуються до жінок, які перенесли біопсію молочної залози, рак молочної залози або відносяться до групи високого ризику, наприклад до жінок з генетичними мутаціями BRCA1 або BRCA2.

Додамо

Рак молочної залози є другим найбільш поширеним видом раку і другою найчастішою причиною смерті від раку серед жінок у Сполучених Штатах, вбиваючи близько 42 000 жінок та 500 чоловіків, згідно з офіційними даними. Чорношкірі жінки на 40 відсотків частіше помирають, ніж білі жінки.

Мамографія, яка вважається золотим стандартом скринінгу раку молочної залози, є рентгенографією грудей, яка використовується як для виявлення ознак раку молочної залози, так і для діагностики утворень, що пальпуються, виявлених при огляді.