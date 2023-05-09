Группа здоровья США рекомендует женщинам проходить маммографию уже с 40 лет

Детали

В проекте рекомендаций, опубликованном Целевой группой профилактических служб США, говорится, что женщины в возрасте от 40 до 74 лет должны проходить скрининговую маммографию каждые два года. Руководство будет применяться к цисгендерным женщинам и остальным женщинам, которым при рождении был назначен женский пол.

Новый совет является изменением по сравнению с текущими рекомендациями, которые официально рекомендуют начинать скрининг раз в два года в возрасте 50 лет, но предлагают женщинам в возрасте 40 лет обсудить преимущества и риски маммографии со своими врачами и принять индивидуальное решение.

Недавние данные показывают, что все больше женщин в возрасте 40 лет болеют раком молочной железы, при этом количество впервые диагностированных женщин увеличивается примерно на 2 процента ежегодно, сказал Джон Вонг, терапевт и профессор медицины в Медицинской школе Университета Тафтса, который входит в целевую группу. Сейчас комиссия считает, что, начав скрининг раньше, врачи могут раньше выявлять рак молочной железы, спасая больше жизней.

"Теперь ясно, что скрининг раз в два года, начиная с 40-летнего возраста, может спасти примерно на 20 процентов больше жизни среди всех женщин, и еще больше потенциальных преимуществ для чернокожих женщин, у которых гораздо больше шансов умереть от рака груди", - сказал Вонг.

Многие эксперты по раку молочной железы приветствовали снижение рекомендуемого возраста женщин для прохождения маммографии. Однако некоторые профессиональные организации и врачи, которые сосредотачиваются на здоровье груди, говорят, что рекомендаций недостаточно, и, среди прочего, призывают целевую группу рекомендовать ежегодную маммографию для скрининга на рак.

Критики говорят, что женщинам легче запомнить ежегодное посещение маммографии, чем посещение раз в два года. Что еще важнее, они отмечают, что пропуск года между скринингами даст необнаруженным видам рака больше времени для роста.

Американское онкологическое общество рекомендует всем женщинам начинать ежегодный скрининг до 45 лет, а некоторым женщинам из группы повышенного риска – до 40 лет.

Американский колледж радиологии и Общество визуализации молочной железы заявляют, что женщины со средним риском должны начинать ежегодную маммографию в 40 лет, но до 25 лет все женщины должны поговорить со своими врачами о своих индивидуальных факторах риска, чтобы определить, может ли им понадобиться более ранний скрининг.

Американский колледж акушеров и гинекологов требует проходить маммографию каждые один-два года, начиная с 40 лет, для пациентов со средним риском рака молочной железы. Как и в отношении того, когда начинать, нет согласованного руководства о том, когда женщинам следует прекратить скрининг.

Рекомендации касаются женщин с семейным анамнезом рака молочной железы и тех, у кого плотная грудь — известный фактор риска рака молочной железы, который труднее всего обнаружить при плотной ткани молочной железы.

Однако они не применяются к женщинам, которые перенесли биопсию молочной железы, рак молочной железы или относятся к группе высокого риска, например к женщинам с генетическими мутациями BRCA1 или BRCA2.

Добавим

Рак молочной железы является вторым по распространенности видом рака и второй по частоте причиной смерти от рака среди женщин в Соединенных Штатах, в результате чего, по официальным данным, погибает около 42 000 женщин и 500 мужчин. Чернокожие женщины умирают на 40 процентов чаще, чем белые женщины.

Маммография, которая считается золотым стандартом скрининга рака молочной железы, представляет собой рентгенографию груди, которая используется как для выявления признаков рака молочной железы, так и для диагностики пальпируемых образований, обнаруженных при осмотре.