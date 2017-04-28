Сегодня ночью движение троллейбусов № 32 и № 44 в Киеве закроют
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Из-за реконструкции транспортной развязки в районе станции метро "Героев Днепра" движение троллейбусных маршрутов № 32 и № 44 закрывается. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"В ночь с 28 на 29 апреля с 22:30 до 5:30 в связи с реконструкцией транспортной развязки в районе станции метро "Героев Днепра" движение троллейбусных маршрутов № 32 и № 44 закрывается", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН 28 апреля, капитальный дорожный ремонт продлится на Левобережной площади в Киеве.
Также в работе киевских троллейбусов 28 апреля и 2 мая произойдут изменения.