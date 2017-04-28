Сьогодні вночі рух тролейбусів № 32 та № 44 у Києві закриють
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Через реконструкцію транспортної розв’язки в районі станції метро "Героїв Дніпра" рух тролейбусних маршрутів № 32 та № 44 закривається. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"У ніч із 28 на 29 квітня з 22:30 до 05:30 у зв’язку з реконструкцією транспортної розв’язки в районі станції метро "Героїв Дніпра" рух тролейбусних маршрутів № 32 та № 44 закривається", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН 28 квітня, капітальний дорожній ремонт триватиме на Лівобережній площі у Києві.
Також у роботі київських тролейбусів 28 квітня і 2 травня відбудуться зміни.