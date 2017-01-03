Сегодня ночью можно будет наблюдать пик метеоритного дождя
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В ночь с 3 на 4 января в небе можно будет наблюдать ярко выраженный метеоритный поток - Квадрантиды. Об этом на своей странице в Twitter сообщает NASА, передает УНН.
"Новый год начнется с небесного метеоритного фейерверка. 3-го января состоится метеоритный поток, известный как Квадрантиды", - говорится в сообщении.
Поток Квадрантиды происходит ежегодно с 28 декабря по 7 января. На ночь на 4 января приходится его пик, в этот период в час небом пролетать от 45 до 200 метеоритов.
Чтобы увидеть это астрономическое явление, смотреть нужно будет на север, когда Луна скроется за горизонт.
Как сообщал УНН, марсоход Curiosity получил фотографии необычных камней фиолетового цвета на склонах горы Шарп, их химический состав поможет ученым понять, как вода исчезла с поверхности Марса.