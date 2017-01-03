Сьогодні вночі можна буде спостерігати пік метеоритного дощу

"Новий рік почнеться з небесного метеоритного феєрверку. 3-го січня відбудеться метеоритний потік, відомий як Квадрантиди", - йдеться у повідомленні.

Потік Квадрантиди відбувається щороку з 28 грудня по 7 січня. На ніч проти 4 січня припадає його пік, у цей період за годину небом пролітатиме від 45 до 200 метеоритів.

Щоб побачити це астрономічне явище, дивитися потрібно буде на північ, коли Місяць сховається за горизонт.

Як передавав УНН, марсохід Curiosity отримав фотографії незвичайних каменів фіолетового кольору на схилах гори Шарп, їх хімічний склад допоможе вченим зрозуміти, як вода зникла з поверхні Марсу.