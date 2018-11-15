Сегодня в результате обстрелов ранено украинского военного

"В течение текущих суток, русско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом, зафиксировано четыре случая применения вооружения, запрещенного минского соглашениями ... В ходе боевых действий один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.



Как отметили в штабе ООС, ночью оккупанты применили минометы калибра 82 и 120 мм по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Шумы и Южное. В ходе обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил и гражданских лиц не допущено, однако полностью уничтожены два жилых дома мирных жителей Южного. Огневые позиции оккупантов, как обычно, были расположены посреди жилых кварталов Горловки. Объединенные силы огонь по населенным пунктам не открывали, однако, случай применения противником запрещенного оружия и ведения огня под прикрытием мирных жителей задокументирован, все материалы переданы в международные организации, которые осуществляют судебную деятельность в сфере военных преступлений.



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Возле хутора Свободного противник дважды вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных

Также враждебные обстрелы, без применения тяжелого вооружения, фиксировались вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое и Авдеевка.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 14 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск.