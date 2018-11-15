Сегодня в результате обстрелов ранено украинского военного

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105900 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112001 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 149191 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143960 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136230 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128094 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170793 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118080 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. С начала текущих суток боевики 8 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, применяя минометы, вооружения БМП, стрелковое оружие, в результате чего один военный получил ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил, передает УНН.

"В течение текущих суток, русско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом, зафиксировано четыре случая применения вооружения, запрещенного минского соглашениями ... В ходе боевых действий один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе ООС, ночью оккупанты применили минометы калибра 82 и 120 мм по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Шумы и Южное. В ходе обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил и гражданских лиц не допущено, однако полностью уничтожены два жилых дома мирных жителей Южного. Огневые позиции оккупантов, как обычно, были расположены посреди жилых кварталов Горловки. Объединенные силы огонь по населенным пунктам не открывали, однако, случай применения противником запрещенного оружия и ведения огня под прикрытием мирных жителей задокументирован, все материалы переданы в международные организации, которые осуществляют судебную деятельность в сфере военных преступлений.

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Возле хутора Свободного противник дважды вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных
Также враждебные обстрелы, без применения тяжелого вооружения, фиксировались вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое и Авдеевка.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 14 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск.

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