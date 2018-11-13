Полторак оцінив можливості ЗСУ відповідати на агресію РФ в Чорному і Азовському морях
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Військові можливості Збройних сил України (ЗСУ) в Чорному морі значно переважають можливості в Азовському морі. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“Ми робимо висновки з того, що відбувається в Азовському морі, у нас є там (в Чорному морі — ред.) можливості для маневру і нарощування зусиль. Росія не є в Чорному морі повноправним хазяїном, оскільки там є країни НАТО. Але навіть якщо не брати до уваги країни НАТО, наші можливості там набагато більші і можливості наші адекватно відповідати набагато більші. Хоча ці можливості треба посилити і розвивати”, — зазначив міністр, відповідаючи на запитання, чи готова Україна відповідати на агресію і гібридну війну Росії в Чорному морі.
За його словами, на сьогодні Міноборони суттєво зміцнило позиції ЗСУ на узбережжі Азовського моря, однак в перспективі слід нарощувати сили для збільшення присутності українських військових там.
При цьому він додав, що йдеться не тільки про нарощування кількості плавзасобів, оскільки Україна не може змагатися із РФ по озброєнню, оскільки значно поступається їй бюджетом, а й про перекидання сил для укріплення узбережжя.
Нагадаємо, військовослужбовці операції Об’єднаних сил (ООС) зміцнили фортифікації, зокрема мінно-вибухове загородження вздовж ділянок, які вважаються небезпечними для морського десанту, у зоні своєї відповідальності на узбережжі Азовського моря.
Росія використовує Азовське море як додатковий канал для постачання своїм військам на Донбасі озброєння з окупованої території Криму. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації на окупованих територіях України, заявив постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко.
Верховна Рада схвалила за основу проект закону №8361 про прилеглу зону України, який, зокрема, дозволяє де-факто вдвічі збільшити територію контролю Україною у Чорному морі.