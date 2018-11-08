Рада дала зелене світло на розширення контролю у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Верховна Рада схвалила за основу проект закону №8361 про прилеглу зону України, який, зокрема, дозволяє де-факто вдвічі збільшити територію контролю Україною у Чорному морі. Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів України, повідомляє кореспондент УНН.
Зокрема, метою законопроекту є встановлення прилеглої зони України, визначення її правового статусу та режиму, надання Україні можливості здійснювати митний, фіскальний, імміграційний та санітарний контроль у прилеглій зоні, а також мати права і здійснювати обов’язки щодо затонулих у прилеглій зоні археологічних та історичних об’єктів.
Крім того, метою документу є попередження здійснення контрабандних операцій та нелегальних суднозаходів до закритих портів тимчасово окупованих територій України.
"Прийняття закону дозволить розширити контрольовану територію на морі на 12 морських миль, створить підстави для суттєвого скорочення контрабандного трафіку у Чорному морі, попередить випадки порушення державного кордону, позитивно вплине на безпекову ситуацію в регіоні та забезпечить економічний суверенітет України", - пояснили у прес-службі Ради.
Як зазначала автор законопроекту, народний депутат Ірина Фріз, прийняття законопроекту дозволить де-факто вдвічі збільшити територію контролю Україною у Чорному морі.
"Цей законопроект дозволить де-факто вдвічі збільшити територію контролю (Україною – ред.) у Чорному морі. Також, законопроектом забороняється відключення автоматичної ідентифікаційної системи на суднах, що дозволить більш якісно контролювати акваторію Азовського моря", – повідомила нардеп.
Нагадаємо, Україна працює над радіолокаційним захистом узбережжя Чорного та Азовського морів.