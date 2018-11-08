Рада дала зеленый свет на расширение контроля в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Верховная Рада приняла за основу проект закона №8361 о прилегающей зоне Украины, который, в частности, позволяет де-факто вдвое увеличить территорию контроля Украины в Черном море. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов Украины, сообщает корреспондент УНН.
В частности, целью законопроекта является установление прилегающей зоны Украины, определение ее правового статуса и режима, предоставление Украине возможности осуществлять таможенный, фискальный, иммиграционный и санитарный контроль в прилегающей зоне, а также иметь права и осуществлять обязанности относительно затонувших в прилегающей зоне археологических и исторических объектов.
Кроме того, целью документа является предупреждение совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины.
"Принятие закона позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль, создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечит экономический суверенитет Украины", - пояснили в пресс-службе Рады.
Как отмечала автор законопроекта, народный депутат Ирина Фриз, принятие законопроекта позволит де-факто вдвое увеличить территорию контроля Украины в Черном море.
"Этот законопроект позволит де-факто вдвое увеличить территорию контроля (Украины - ред.) в Черном море. Также, законопроектом запрещается отключение автоматической идентификационной системы на судах, что позволит более качественно контролировать акваторию Азовского моря", - сообщила нардеп.
Напомним, Украина работает над радиолокационной защитой побережья Черного и Азовского морей.