Полторак оценил возможности ВСУ отвечать на агрессию РФ в Черном и Азовском морях
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Военные возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море значительно превосходят возможности в Азовском море. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Мы делаем выводы из того, что происходит в Азовском море, у нас есть там (в Черном море - ред.) возможности для маневра и наращивания усилий. Россия не является в Черном море полноправным хозяином, поскольку там есть страны НАТО. Но даже если не принимать во внимание страны НАТО, наши возможности там гораздо больше и возможности наши адекватно отвечать намного больше. Хотя эти возможности надо усилить и развивать", - отметил министр, отвечая на вопрос, готова ли Украина отвечать на агрессию и гибридную войну России в Черном море.
По его словам, на сегодня Минобороны существенно укрепило позиции ВСУ на побережье Азовского моря, однако в перспективе следует наращивать силы для увеличения присутствия украинских военных там.
При этом он добавил, что речь идет не только о наращивании количества плавсредств, поскольку Украина не может соперничать с РФ по вооружению, так как значительно уступает ей бюджетом, но и о переброске сил для укрепления побережья.
Напомним, военнослужащие операции Объединенных сил (ООС) укрепили фортификации, в частности минно-взрывное заграждение вдоль участков, которые считаются опасными для морского десанта, в зоне своей ответственности на побережье Азовского моря.
Россия использует Азовское море как дополнительный канал для поставки своим войскам на Донбассе вооружение из оккупированной территории Крыма. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на оккупированных территориях Украины, заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.
Верховная Рада приняла за основу проект закона №8361 о прилегающей зоне Украины, который, в частности, позволяет де-факто вдвое увеличить территорию контроля Украины в Черном море.