Сьогодні внаслідок обстрілів поранено українського військового

ukru
Ексклюзив
12:16 • 10588 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 50541 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 67232 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 63528 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 89476 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 95270 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 65027 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 80187 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 138344 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224585 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
7.6 м/с
52 %
753 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 137751 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 130436 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 107878 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 92457 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 81007 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 50560 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 95282 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 138356 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 488282 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 568805 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 34615 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 43526 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 185480 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 181136 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 180522 перегляди
Актуальне
Сьогодні внаслідок обстрілів поранено українського військового

Сьогодні внаслідок обстрілів поранено українського військового

Київ • УНН

 • 10445 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. З початку поточної доби бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі, застосовуючи міномети, озброєння БМП, стрілецьку зброю, в наслідок чого один військовий зазнав поранень. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил, передає УНН.

"Упродовж поточної доби, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому, зафіксовано чотири випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами… В ході бойових дій один військовослужбовець отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у штабі ООС, вночі окупанти застосували міномети калібру 82 та 120 мм по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Шуми та Південне. У ході обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил та цивільних осіб не допущено, проте повністю знищено два житлових будинки мирних жителів Південного. Вогневі позиції окупантів, як і зазвичай, були розташовані посеред житлових кварталів Горлівки. Об’єднані сили вогонь по населених пунктах не відкривали, проте, випадок застосування противником забороненої зброї та ведення вогню під прикриттям мирних жителів задокументований, усі матеріали передані до міжнародних організацій, які здійснюють судову діяльність у сфері військових злочинів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Полторак оцінив можливості ЗСУ відповідати на агресію РФ в Чорному і Азовському морях

Неподалік хутора Вільного противник двічі вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних
Також ворожі обстріли, без застосування важкого озброєння, фіксувалися поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Малинове та Авдіївка.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - наголосили у штабі ООС.

Нагадаємо, 14 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.02
Bitcoin
$87,701.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.93
Золото
$3,057.90
Ethereum
$2,089.87