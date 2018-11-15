Сьогодні внаслідок обстрілів поранено українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. З початку поточної доби бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі, застосовуючи міномети, озброєння БМП, стрілецьку зброю, в наслідок чого один військовий зазнав поранень. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил, передає УНН.
"Упродовж поточної доби, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому, зафіксовано чотири випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами… В ході бойових дій один військовослужбовець отримав поранення", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, вночі окупанти застосували міномети калібру 82 та 120 мм по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Шуми та Південне. У ході обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил та цивільних осіб не допущено, проте повністю знищено два житлових будинки мирних жителів Південного. Вогневі позиції окупантів, як і зазвичай, були розташовані посеред житлових кварталів Горлівки. Об’єднані сили вогонь по населених пунктах не відкривали, проте, випадок застосування противником забороненої зброї та ведення вогню під прикриттям мирних жителів задокументований, усі матеріали передані до міжнародних організацій, які здійснюють судову діяльність у сфері військових злочинів.
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Неподалік хутора Вільного противник двічі вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних
Також ворожі обстріли, без застосування важкого озброєння, фіксувалися поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Малинове та Авдіївка.
"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - наголосили у штабі ООС.
Нагадаємо, 14 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.