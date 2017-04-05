Сегодня определится третий полуфиналист Кубка Украины по футболу

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 71786 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109736 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167774 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123212 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120765 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114690 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105716 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107354 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103804 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158577 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня определится третий полуфиналист Кубка Украины по футболу

Сегодня определится третий полуфиналист Кубка Украины по футболу

Киев  •  УНН

 • 9987 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Из-за погодных условий четыре встречи четвертьфинала национального Кубка Украины разделили четыре месяца: первые два состоялись в конце ноября, остальные два должны были стартовать сегодня, передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Первый из перенесенных матчей ("Полтава" - "Шахтер") должен был быть сыгран в 14:00. Однако из-за неудовлетворительного состояния газона "Локомотив" и отказ команды из Полтавы провести поединок на других аренах - встреча не состоится.

Однако другой представитель Первой лиги "Нефтяник" проведет домашнюю игру против действующего чемпиона страны киевского "Динамо".

В первой лиге "Нефтяник" находится на высоком пятом месте, сохраняя теоретические шансы зацепиться за второе.
В рамках Кубка Украины коллективы не встречались. В чемпионате Украины провели между собой 4 матча: 3 победы "Динамо", 1 победа "Нефтяник", разница мячей - 7:2.

Отметим, что игра состоится в Ахтырке, на стадионе "Нефтяник" в 17:00. Главный арбитр встречи - Юрий Грисьо из Львова.

Как сообщал УНН, Кубковый матч "Полтава" - "Шахтер" не состоится .

 

Украинские Национальные Новости

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