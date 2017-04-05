Сегодня определится третий полуфиналист Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Из-за погодных условий четыре встречи четвертьфинала национального Кубка Украины разделили четыре месяца: первые два состоялись в конце ноября, остальные два должны были стартовать сегодня, передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Первый из перенесенных матчей ("Полтава" - "Шахтер") должен был быть сыгран в 14:00. Однако из-за неудовлетворительного состояния газона "Локомотив" и отказ команды из Полтавы провести поединок на других аренах - встреча не состоится.
Однако другой представитель Первой лиги "Нефтяник" проведет домашнюю игру против действующего чемпиона страны киевского "Динамо".
В первой лиге "Нефтяник" находится на высоком пятом месте, сохраняя теоретические шансы зацепиться за второе.
В рамках Кубка Украины коллективы не встречались. В чемпионате Украины провели между собой 4 матча: 3 победы "Динамо", 1 победа "Нефтяник", разница мячей - 7:2.
Отметим, что игра состоится в Ахтырке, на стадионе "Нефтяник" в 17:00. Главный арбитр встречи - Юрий Грисьо из Львова.
Как сообщал УНН, Кубковый матч "Полтава" - "Шахтер" не состоится .