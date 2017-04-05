Сьогодні визначиться третій півфіналіст Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Через погодні умови чотири зустрічі чвертьфіналу національного Кубку України розділили чотири місяці: перші два відбулися наприкінці листопада, решта два мали стартувати сьогодні, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Перший із перенесених поєдинків ("Полтава" – "Шахтар") мав бути зіграний о 14:00. Однак через незадовільний стан газону "Локомотив" та відмову команди з Полтави провести поєдинок на інших аренах – зустріч не відбудеться.
Проте інший представник Першої ліги "Нафтовик-Укрнафта" проведе домашню гру проти чинного чемпіона країни київського "Динамо".
У першій лізі "Нафтовик-Укрнафта" знаходиться на високому п’ятому місці, зберігаючи теоретичні шанси зачепитися за друге.
В рамках Кубку України колективи не зустрічалися. У чемпіонаті України провели між собою 4 матчі: 3 перемоги "Динамо", 1 перемога "Нафтовик-Укрнафти", різниця м’ячів – 7:2.
Відзначимо, що гра відбудеться в Охтирці, на стадіоні "Нафтовик" о 17:00. Головний арбітр зустрічі – Юрій Грисьо зі Львову.
Як повідомляв УНН, Кубковий матч "Полтава" – "Шахтар" не відбудеться.