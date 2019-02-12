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Сегодня состоятся стартовые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Поединками в Манчестере и Риме стартует стадия плей-офф Лиги чемпионов сезона 2018-19 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

“Манчестер Юнайтед” и “Пари Сен-Жермен”, которым предстоит разыграть путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, встретятся впервые.

В последние годы у обеих команд дела в 1/8 финала складывались не лучшим образом. “МЮ” не выходил в четвертьфинал с сезона 2013/14. “ПСЖ” в двух последних случаях вылетал на первой же стадии плей-офф. В 2017 и 2018 годах парижане уступили “Барселоне” и “Реалу” соответственно.

Манкунианцы в 11-й раз сыграют в 1/8 финала (6 выигрышей, 4 поражения). В целом это их восемнадцатое участие в плей-офф Лиги чемпионов. “МЮ” потерпел поражение в двух первых схватках на этой стадии. Затем выиграл шесть противостояний 1/8 финала с семи, но в прошлом сезоне уступил “Севилье”.

Кроме того, “красные дьяволы” выиграли шесть из семи двухматчевых поединков с французскими клубами. Единственное поражение нанес “Монако” в 1/4 финала ЛЧ-1997/98 — 0:0 в Монако, 1:1 в Манчестере.

Парижане выступают в Лиге чемпионов седьмой сезон подряд и неизменно выходят в плей-офф. Впрочем, за это время они не смогли повторить свой лучший результат — выход в полуфинал (1994/95).

“ПСЖ” дважды одерживал верх над представителями АПЛ в 1/8 финала Лиги чемпионов. Оба раза был повержен “Челси”: в сезонах 2014/15 и 2015/16.

Во втором противостоянии на “Олимпико” римская “Рома” будет принимать “Порту”. В сезоне 2016/17 “Порту” обыграл “Рому” в раунде плей-офф с общим счетом 4:1.

Примечательно, что в прошлом сезоне “Рома” дошла до 1/2 финала, где проиграла “Ливерпулю”.

Добавим, что начиная с 1/8 финала на всех матчах Лиги чемпионов УЕФА будет использоваться система видеопомощи арбитрам — VAR.

Украинские Национальные Новости

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