Сьогодні відбудуться стартові поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

“Манчестер Юнайтед” і “Парі Сен-Жермен”, яким належить розіграти путівку в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, зустрінуться вперше.

В останні роки у обох команд справи в 1/8 фіналу складалися не кращим чином. “МЮ” не виходив до чвертьфіналу з сезону 2013/14. “ПСЖ” в двох останніх випадках вилітав на першій же стадії плей-оф. У 2017 і 2018 роках парижани поступилися “Барселоні” і “Реалу” відповідно.

Манкуніанці в 11-й раз зіграють в 1/8 фіналу (6 виграшів, 4 поразки). В цілому це їх 18-е участь в плей-оф Ліги чемпіонів. “МЮ” зазнав поразки у двох перших сутичках на цій стадії. Потім виграв шість протистоянь 1/8 фіналу з семи, але в минулому сезоні поступився “Севільї”.

Крім того, “червоні дияволи” виграли шість з семи двоматчевих поєдинків з французькими клубами. Єдиної поразки завдав “Монако” в 1/4 фіналу ЛЧ-1997/98 — 0:0 в Монако, 1:1 в Манчестері.

Парижани виступають в Лізі чемпіонів сьомий сезон поспіль і незмінно виходять в плей-оф. Втім, за цей час вони не змогли повторити свій найкращий результат — вихід в півфінал (1994/95).

“ПСЖ” двічі брав верх над представниками АПЛ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Обидва рази був переможений “Челсі”: в сезонах 2014/15 і 2015/16.

В другому протистоянні на “Олімпіко” римська “Рома” прийматиме “Порту”. У сезоні 2016/17 “Порту” обіграв “Рому” в раунді плей-оф із загальним рахунком 4:1.

Примітно, що у минулому сезоні “Рома” дійшла до 1/2 фіналу, де програла “Ліверпулю”.

Додамо, що починаючи з 1/8 фіналу на всіх матчах Ліги чемпіонів УЄФА буде використовуватися система відеодопомоги арбітрам — VAR.