Сегодня состоится отсоединения параллельных телефонов

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 52511 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 124362 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 130115 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128101 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 153292 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112704 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112758 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109975 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132333 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130896 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Сегодня состоится отсоединения параллельных телефонов

Сегодня состоится отсоединения параллельных телефонов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. В "Укртелекоме" назвали устаревшей услугой использования параллельных и вечерних проводных телефонов, а также телефонов одностороннего действия. Услуга ликвидируется с 1 января 2020 года, сообщает УНН со ссылкой на информацию "Укртелекома".

“Укртелеком прекращает предоставление устаревших услуг пользования параллельным телефонным аппаратом у разных абонентов, телефонным аппаратом одностороннего действия и вечерним телефоном. В дальнейшем услуги фиксированной телефонной связи будут предоставляться на условиях тарифного плана ”Простой“, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что для физлиц, пользующихся основным параллельным телефоном, “перевод телефонного номера пройдет без изменения номера”.

“Абонентов (физических лиц), которые пользуются дополнительным параллельным телефонным аппаратом (у разных абонентов), телефонным аппаратом одностороннего действия и вечерним телефоном, дополнительно сообщено о замене номера телефона в счетах за телекоммуникационные услуги по ноябрь 2019”, — пояснили в “Укртелекоме”.

Украинские Национальные Новости

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