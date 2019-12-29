Сегодня состоится отсоединения параллельных телефонов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В "Укртелекоме" назвали устаревшей услугой использования параллельных и вечерних проводных телефонов, а также телефонов одностороннего действия. Услуга ликвидируется с 1 января 2020 года, сообщает УНН со ссылкой на информацию "Укртелекома".
“Укртелеком прекращает предоставление устаревших услуг пользования параллельным телефонным аппаратом у разных абонентов, телефонным аппаратом одностороннего действия и вечерним телефоном. В дальнейшем услуги фиксированной телефонной связи будут предоставляться на условиях тарифного плана ”Простой“, — говорится в сообщении.
В компании отметили, что для физлиц, пользующихся основным параллельным телефоном, “перевод телефонного номера пройдет без изменения номера”.
“Абонентов (физических лиц), которые пользуются дополнительным параллельным телефонным аппаратом (у разных абонентов), телефонным аппаратом одностороннего действия и вечерним телефоном, дополнительно сообщено о замене номера телефона в счетах за телекоммуникационные услуги по ноябрь 2019”, — пояснили в “Укртелекоме”.