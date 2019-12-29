Сьогодні відбудеться від'єднання паралельних телефонів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В "Укртелекомі" назвали застарілою послугою використання паралельних і вечірніх дротових телефонів, а також телефонів односторонньої дії. Послуга ліквідується з 1 січня 2020 року, повідомляє УНН з посиланням на інформацію "Укртелекому".
"Укртелеком припиняє надання застарілих послуг користування паралельним телефонним апаратом у різних абонентів, телефонним апаратом односторонньої дії та вечірнім телефоном. Надалі послуги фіксованого телефонного зв'язку надаватимуться на умовах тарифного плану "Простий", – ідеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що для фізосіб, які користуються основним паралельним телефоном, "переведення телефонного номера відбудеться без зміни номера".
"Абонентів (фізичних осіб), які користуються додатковим паралельним телефонним апаратом (у різних абонентів), телефонним апаратом односторонньої дії та вечірнім телефоном, додатково повідомлено про заміну номера телефону в рахунках за телекомунікаційні послуги за листопад 2019 року", – пояснили в "Укртелекомі".