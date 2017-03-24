Сегодня в зоне АТО погибли два украинских военных, ранен гражданский - штаб

"Российско - террористические войска продолжают вести интенсивный огонь по позициям сил АТО. С начала суток зафиксировано 48 обстрелов. Больше всего их было на донецком направлении. По позициям близ населенного пункта Зайцево враг вел огонь из гранатометов и пулеметов, также на данном направлении зафиксировано использование противником артиллерии калибра 152 мм. Гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы российско-оккупационные войска использовали возле Авдеевки и Майорского, впоследствии приобщив до обстрелов минометы калибра 120 мм. А по позициям вблизи шахты Бутовка украинских защитников обстреливал танк. По украинским позициям вблизи Троицкого враг вел огонь из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на мариупольском направлении, позиции украинских защитников вблизи Широкино и Водяного враг обстреливал из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Вблизи Водяного морских пехотинцев обстреливал снайпер.

"На луганском направлении, по позициям неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов. Во время вражеского обстрела ранен житель Авдеевки ", - добавили в штабе.

Также отмечается, что с началом суток погибли двое украинских защитников.

Напомним, 23 марта, в Луганской области в результате обстрелов боевиков получил ранения украинский военнослужащий .