Сьогодні в зоні АТО загинуло двоє українських військових, поранено цивільного — штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. З початку доби, 24 березня, в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 48 обстрілів, загинуло двоє українських військових, а також поранено мешканця Авдіївки, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“Російсько — терористичні війська продовжують вести інтенсивний вогонь по позиціях сил АТО. З початком доби зафіксовано 48 обстрілів. Найбільше їх було на донецькому напрямку. По позиціям поблизу населеного пункту Зайцеве ворог вів вогонь з гранатометів та кулеметів, також на даному напрямку зафіксовано використання противником артилерії калібру 152мм. Гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети російсько-окупаційні війська використовували поруч Авдіївки та Майорського, згодом долучивши до обстрілів міномети калібру 120мм. А по позиціях поблизу шахти Бутівка українських захисників обстрілював танк. По українським позиціям поблизу Троїцького ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на маріупольському напрямку, позиції українських захисників поблизу Широкиного та Водяного ворог обстрілював з мінометів калібру 120мм та 82мм. Поблизу Водяного морських піхотинців обстрілював снайпер.
“На луганському напрямку, по позиціям неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та кулеметів. Під час ворожого обстрілу поранено мешканця Авдіївки”, — додали у штабі.
Також наголошується, що з початком доби загинули двоє українських захисників.
Нагадаємо, 23 березня, на Луганщині внаслідок обстрілів бойовиків зазнав поранень український військовослужбовець.