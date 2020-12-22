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Сегодня в Украине отмечают День энергетика

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сегодня в Украине отмечается профессиональный праздник работников энергетики и электротехнической промышленности — День энергетика, информирует УНН.

Сегодня в Украине отмечают День энергетика

Праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года в память о принятии Государственного плана электрификации России на VIII Всероссийском съезде Советов в 1920 году.

Позже Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года День энергетика перенесли на третье воскресенье декабря.

В Украине праздник установлен “в поддержку инициативы работников энергетики и электротехнической промышленности Украины” согласно Указу Президента Украины “О Дне энергетика” от 12 ноября 1993 года № 522/93. Праздник отмечается ежегодно 22 декабря и в не является выходным днем, если не приходится на выходной.

Как сообщал УНН, в декабре в Украине будут праздновать католическое Рождество, благодаря которому у украинцев будет дополнительный выходной — 25 декабря.

Украинские Национальные Новости

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