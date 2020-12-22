Сьогодні в Україні відзначають День енергетика
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сьогодні в Україні відзначається професійне свято працівників енергетики та електротехнічної промисловості — День енергетика, інформує УНН.
Свято було встановлено Указом Президії Верховної Ради СРСР від 23 травня 1966 року на згадку про прийняття Державного плану електрифікації Росії на VIII Всеросійському з’їзді Рад у 1920 році.
Пізніше Указом Президії Верховної Ради СРСР від 1 листопада 1988 року День енергетика перенесли на третю неділю грудня.
В Україні свято встановлено “на підтримку ініціативи працівників енергетики та електротехнічної промисловості України” згідно з Указом Президента України “Про День енергетика” від 12 листопада 1993 року №522/93. Свято відзначається щорічно 22 грудня та не є вихідним днем, якщо не припадає на вихідний.
Як повідомляв УНН, у грудні в Україні святкуватимуть католицьке Різдво, завдяки якому у українців буде додатковий вихідний — 25 грудня.