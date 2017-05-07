Сегодня в Украине тепло и сухо, местами ожидаются дожди

“7 мая в Украине: ночью в карпатском регионе, днем ​​в западных, Винницкой и местами в северных областях дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура установится на уровне 22-27 ° тепла, в большинстве западных областей — 16-21 °, на высокогорье Карпат — около 10 °.