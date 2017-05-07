Сьогодні в Україні тепло і сухо, місцями очікуються дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Сьогодні в західних, Вінницькій та місцями в північних областях очікуються дощі, місцями грози, на решті території опадів синоптики не прогнозують, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“7 травня в Україні: вночі в карпатському регіоні, вдень в західних, Вінницькій та місцями в північних областях дощі, місцями грози; на решті території без опадів”, — йдеться в повідомленні.
Вітер очікується переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 22-27° тепла, в більшості західних областей — 16-21°, на високогір’ї Карпат — близько 10°.