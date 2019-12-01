Сегодня в Украине стартовала пробная перепись населения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В ночь на 1 декабря в двух районах — части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области, стартовала пробная перепись населения, пишет УНН.
Накануне Государственная служба статистики Украины обнародовала подробную видеоинструкцию по прохождению пробной переписи населения.
Перепись будет проводиться в двух районах — части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области. Опрос в онлайн-режиме стартовал в ночь с 30 ноября на 1 декабря, как сообщили в Госстате — он продлится 10 дней.
Второй этап переписи запланирован с 14 по 23 декабря — жители вышеупомянутых районов должны предоставить ответы писцу, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или инструкторском участке.
Пробная перепись необходима Кабмину для проведения полноценной Всеукраинской переписи населения в 2020 году.
Стоит также отметить, что в Госстате рассказали, как будет происходить пробная перепись населения.